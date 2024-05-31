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9:00, 31 мая 2024 года В июне в Орловской области пройдут пять ярмарок вакансий Первая пройдет уже пятого числа.





В июне в Орловской области пройдут пять ярмарок вакансий. График опубликовал региональный департамент труда и занятости.

Первая ярмарка пройдет уже 5 июня в Малоархангельске. В районном центре занятости населения будут искать врачей, фельдшеров, бухгалтеров, экономистов, водителей автогрейдера, грузчиков, сортировщиков и других специалистов.





Подробнее со временем проведения ярмарок, адресами, вакансиями и работодателями можно ознакомиться на Также ярмарки пройдут 19 и 27 июня в Колпне и Мценске соответственно. Две последние ярмарки в июне пройдут 28 числа в Ливнах и в Орле. В областной столице ярмарка пройдет в библиотеке Бунина. На ней свои вакансии представят свыше 60 предприятий.Подробнее со временем проведения ярмарок, адресами, вакансиями и работодателями можно ознакомиться на сайте департамента труда и занятости Орловской области





