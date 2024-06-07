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8:30, 7 июня 2024 года

В Орловской области объявили победителей соревнований "Школа безопасности"

Региональный этап состоялся с 30 мая по 5 июня.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области подвели итоги региональных соревнований "Школа безопасности". Они прошли на базе детского загородного учреждения "Елочка" в Болховском районе.
 
Ежегодный турнир направлен на проверку готовности подрастающего поколения к действиям в чрезвычайных ситуациях и спасению людей. Команды разделили на две возрастные группы: 13-14 лет и 15-16 лет.
 
В младшей возрастной группе победу одержала команда Овсянниковской школы Орловского округа. Второе место заняла команда Колпнянского лицея, а третье - команда "Кадеты Орловщины" из школы № 2 города Орла.
 
В старшей возрастной группе не было равных команде Дома детского творчества Болховского района. Второе место заняла команда Сахзаводской средней общеобразовательной школы Ливенского района, а третье - команда Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.


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