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8:30, 7 июня 2024 года
В Орловской области объявили победителей соревнований "Школа безопасности"Региональный этап состоялся с 30 мая по 5 июня.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В Орловской области подвели итоги региональных соревнований "Школа безопасности". Они прошли на базе детского загородного учреждения "Елочка" в Болховском районе.
Ежегодный турнир направлен на проверку готовности подрастающего поколения к действиям в чрезвычайных ситуациях и спасению людей. Команды разделили на две возрастные группы: 13-14 лет и 15-16 лет.
В младшей возрастной группе победу одержала команда Овсянниковской школы Орловского округа. Второе место заняла команда Колпнянского лицея, а третье - команда "Кадеты Орловщины" из школы № 2 города Орла.
В старшей возрастной группе не было равных команде Дома детского творчества Болховского района. Второе место заняла команда Сахзаводской средней общеобразовательной школы Ливенского района, а третье - команда Центра детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий.
Об этом сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области
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