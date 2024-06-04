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18:30, 3 июня 2024 года

На Орловщине стартовали соревнования "Школа безопасности"

Победители представят регион на межрегиональном этапе во Владимирской области.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области продолжаются соревнования "Школа безопасности". Они проводятся на базе детского загородного учреждения "Елочка" в Болховском районе.
 
В течение недели орловские школьники продемонстрируют свои знания и умения в оказании первой помощи, действиях в экстремальных ситуациях, а также раскроют свой творческий потенциал. Главная цель - обучить подрастающее поколение правилам безопасного поведения и сформировать у них культуру безопасности.
 
Команды разделены на две возрастные группы: 15-16 лет и 13-14 лет. Победители регионального этапа представят Орловскую область на межрегиональных соревнованиях, которые пройдут в конце июня во Владимирской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области
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