Орловцы могут поклониться мощам преподобного Макария Алтайского

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11:30, 5 июня 2024 года
Орловцы могут поклониться мощам преподобного Макария АлтайскогоЧасть десницы святого передана в Троицкий Оптин монастырь Болхова.
Ему молятся об успехах в учебе, об укреплении веры и помощи в различных жизненных трудностях. В Троицком Оптина монастыре города Болхова православные жители Орла могут поклониться мощам преподобного Макария Алтайского.
Память о нем имеет особое значение для прихожан Болхова. Сто лет назад преподобный Макарий был погребен в усыпальнице Троицкого Оптина монастыря на Орловщине, где впоследствии были обретены его мощи. В 2000-х годах Макария причислили к лику святых.
Преподобный Макарий также имеет большое значение и для Алтайского края. За 13 лет своего служения он окрестил полторы тысячи жителей. Поэтому 25 мая 2024 года рака со святыней отправилась в местный Покровский собор.
Александра Бахтина