Орловцы могут поклониться мощам преподобного Макария Алтайского

Часть десницы святого передана в Троицкий Оптин монастырь Болхова.

Память о нем имеет особое значение для прихожан Болхова. Сто лет назад преподобный Макарий был погребен в усыпальнице Троицкого Оптина монастыря на Орловщине, где впоследствии были обретены его мощи. В 2000-х годах Макария причислили к лику святых.

Преподобный Макарий также имеет большое значение и для Алтайского края. За 13 лет своего служения он окрестил полторы тысячи жителей. Поэтому 25 мая 2024 года рака со святыней отправилась в местный Покровский собор.