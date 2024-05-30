Часть десницы Макария Алтайского передали в Болхов
Ей можно будет поклониться в Троицком Оптина монастыре.
Фото: иерей Алексей Лаушкин
Часть десницы преподобного Макария Алтайского передана в Троицкий Оптин монастырь Болхова. Святыню вручил митрополит Орловский и Болховский Тихон.
Как сообщили в Орловской митрополии, святыня будет доступна для поклонения в день памяти преподобного – 31 мая.
Мощи преподобного Макария Алтайского обретены 24 февраля в усыпальнице Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря города Болхова.
25 мая их торжественно передали в Алтайскую митрополию.