Главная » Новости



10:30, 30 мая 2024 года Часть десницы Макария Алтайского передали в Болхов Ей можно будет поклониться в Троицком Оптина монастыре.



Фото: иерей Алексей Лаушкин

Часть десницы преподобного Макария Алтайского передана в Троицкий Оптин монастырь Болхова. Святыню вручил митрополит Орловский и Болховский Тихон.

Как сообщили в Орловской митрополии, святыня будет доступна для поклонения в день памяти преподобного – 31 мая.



Мощи преподобного Макария Алтайского обретены 24 февраля в усыпальнице Троицкого Рождества Богородицы Оптина женского монастыря города Болхова.



25 мая их торжественно передали в Алтайскую митрополию.





