В Орле очевидцы не дали утонуть 11-летней девочке

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15:45, 4 июня 2024 года
В Орле очевидцы не дали утонуть 11-летней девочкеТрагедия едва не разыгралась на Силикатном пруду.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
4 июня в Орле на Силикатном пруду едва не утонула 11-летняя девочка. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по региону.
Из воды ребенка вытащили очевидцы. Подоспевшие спасатели реанимировали девочку и передали медикам. Сейчас она находится в детской больнице.
Напомним, что Силикатный пруд не оборудован для купания. Полный список разрешенных мест был опубликован МЧС России ранее. Ознакомиться с ним можно здесь.
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