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15:45, 4 июня 2024 года В Орле очевидцы не дали утонуть 11-летней девочке Трагедия едва не разыгралась на Силикатном пруду.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

4 июня в Орле на Силикатном пруду едва не утонула 11-летняя девочка. Об этом рассказали в главном управлении МЧС по региону.



Из воды ребенка вытащили очевидцы. Подоспевшие спасатели реанимировали девочку и передали медикам. Сейчас она находится в детской больнице.



Напомним, что Силикатный пруд не оборудован для купания. Полный список разрешенных мест был опубликован МЧС России ранее. Ознакомиться с ним можно здесь.



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