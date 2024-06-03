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17:00, 3 июня 2024 года Мост в деревне Тайное под Орлом построили с опережением графика Новую переправу жители ждали более 50 лет.



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В 2023 году в Орловском муниципальном округе началось строительство моста через реку Оку. Работы велись в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря поддержке губернатора Андрея Клычкова и департамента дорожного хозяйства были получены субсидии из консолидированного бюджета в размере более 317 миллионов рублей. Подрядчиком выступила ООО "Уваровская передвижная механизированная колонна № 22". Строительство переправы планировалось в период с мая 2023 года по июнь 2024 года. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, подрядчик ответственно подошел к выполнению своих обязательств по контракту. Работы велись с опережением графика, без малейших задержек.



Итоговая приемка состоится после устранения незначительных замечаний. В настоящее время мост общей протяженностью 996 метров уже открыт для движения транспорта.



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