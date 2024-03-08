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21:34, 7 марта 2024 года ГТРК "Орел" рассказала всей России об открытии моста в деревне Тайное Новую переправу в Орловском округе ждали более 50 лет.







В Орловском округе 5 марта открыли новый мост через реку Оку. Существовавшая ранее переправа, которую смастерили местные жители, каждую весну уходила под воду и была в аварийном состоянии. Новый мост построили благодаря нацпроекту "Безопасные и качественные дороги".



Движение автотранспорта открыли на несколько месяцев раньше срока. Специалисты подсчитали, что в сутки мостом смогут воспользоваться 255 машин. Так что эта весна для жителей деревень Тайное и Касьяновка станет первой без лодок и объездных путей, рассказала россиянам Юлия Опанасюк в прямом эфире федеральных "Вестей" 7 марта.





Вести-Орёл



