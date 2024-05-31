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13:40, 31 мая 2024 года

На подследственного орловского экс-полицейского завели еще одно уголовное дело

Подозреваемого в рукоприкладстве бывшего сотрудника органов заподозрили в коррупции.

Фото: архив "Вестей"

В Орловской области одного из бывших сотрудников Дмитровского отдела полиции заподозрили в получении взятки. Коррупционный эпизод всплыл, когда экс-полицейский уже находился под следствием по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Об этом сообщает СУ СК РФ по Орловской области. В апреле 2024 года двое теперь уже бывших сотрудников Дмитровского ОМВД применили физическую силу к подозреваемому, за что и попали под уголовное преследование. В ходе расследования выяснились и другие подробности незаконной деятельности полицейских.

- Выявлен новый факт преступной деятельности одного из обвиняемых. Так, в апреле 2024 года он получил от потерпевшего взятку в размере 20 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении в связи с нарушением правил дорожного движения. В рамках расследования осуществляется комплекс следственных действий, направленных на сбор доказательственной базы, - прокомментировал Александр Коргин, старший помощник руководителя регионального следкома.

Подозреваемый, по решению суда, остается под стражей. 




Ольга СУПОНЕВА
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