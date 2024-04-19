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14:18, 19 апреля 2024 года

В Орловской области двух полицейских заподозрили в нанесении травм мужчине

Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.


В Орловской области двух полицейских заподозрили в превышении должностных полномочий, рассказали в СУ СК России по региону.

По предварительной информации, 16 апреля двое сотрудников отдела МВД России по Дмитровскому району в одной из деревень незаконно применили физическую силу и нанесли травму местному жителю.

Следствие намерено отправить фигурантов в СИЗО.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по региону, 17 апреля в полицию с заявлением обратился гражданин, рассказавший, что накануне он в нетрезвом виде управлял мопедом, увидел полицейских и скрылся, в дальнейшем упав в кювет. Впоследствии по адресу его временного пребывания полицейские причинили ему телесные повреждения.
"Предварительно установлено, что 16 апреля сотрудники ОМВД проводили профилактическую работу с поднадзорным лицом по месту жительства. Там был обнаружен гражданин, ранее управлявший мопедом с признаками опьянения и скрывшийся от стражей порядка в неизвестном направлении. С данным гражданином полицейские провели соответствующую профилактическую работу", – рассказали в УМВД.
Оперативниками собственной безопасности регионального УМВД России проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
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