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8:37, 1 июня 2024 года Сегодня в Орле состоится празднование Дня защиты детей Детский парк приглашает присоединиться к мероприятиям.



Фото: архив "Вестей"

1 июня отмечается международный День защиты детей. В Орле сегодня состоится праздничная программа для малышей и ребят постарше, присоединиться приглашает Детский парк.



Здесь пройдут мастер-классы, показательные выступления спортсменов, шоу мыльных пузырей, собственную программу представили сотрудники МЧС: маленькие гости парка смогут познакомиться с профессией пожарного. Также состоится фестиваль спортивной скакалки, будут организованы разные активности, в том числе пенная вечеринка, а еще можно будет покататься на лошадях.



Подробную программу праздника смотрите здесь.





Ольга СУПОНЕВА



