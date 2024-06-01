Сегодня в Орле состоится празднование Дня защиты детей
Детский парк приглашает присоединиться к мероприятиям.
Фото: архив "Вестей"
1 июня отмечается международный День защиты детей. В Орле сегодня состоится праздничная программа для малышей и ребят постарше, присоединиться приглашает Детский парк.
Здесь пройдут мастер-классы, показательные выступления спортсменов, шоу мыльных пузырей, собственную программу представили сотрудники МЧС: маленькие гости парка смогут познакомиться с профессией пожарного. Также состоится фестиваль спортивной скакалки, будут организованы разные активности, в том числе пенная вечеринка, а еще можно будет покататься на лошадях.