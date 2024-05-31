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12:30, 31 мая 2024 года

В Орле с размахом отметят День защиты детей

Центром гуляний станет Детский парк.


В Орле с размахом отметят День защиты детей. Его отмечают 1 июня. Центром гуляний станет Детский парк. Первые активности начнутся уже с 11:00.
Подробная афиша праздника представлена администрацией парка.

На площадке перед фуд-кортом в два часа дня свое мастерство покажут тхэквондисты. В 16:00 стартует шоу мыльных пузырей.

На площадке у фонтана "Кони" в 11:00 свою программу представит МЧС. Все желающие смогут примерить на себя профессии спасателя, пожарного, медика, криминалиста. Будут организованы мастер-классы "Оказание первой помощи", "Надень боевку пожарного", "Использование аварийно-спасательного оборудования", мастер-класс "Как не потеряться в лесу", "Спасательные средства на воде", а также мастер-класс от следователя "Важна каждая деталь".

Акция "Мои безопасные каникулы" начнется с условной ЧС: на место реально прибудут дежурные смены пожарных и спасателей, чтобы ликвидировать последствия ДТП, оказать первую помощь пострадавшим. Спасатели и волонтеры напомнят желающим основные правила безопасности в период лета.

В 16:00 здесь же пройдет фестиваль спортивной скакалки.

У ротонды с 11:00 до 14:00 тоже будут организованы активности. Запланирована пенная вечеринка. Рекомендуется захватить сменную одежду и обувь.

На аллее у летних лежаков с 10:00 до 18:00 конный клуб "Вязки" организует катание на лошадях. В 17:00 на футбольном поле наездники покажут мастер-класс.

Полностью со всеми активностями можно ознакомиться в сообщении Детского парка.

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