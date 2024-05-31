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10:00, 31 мая 2024 года

На Орловщине на учете в службе занятости состоят порядка 1,2 тысячи человек

При этом в банке вакансий более 13,7 тысячи свободных рабочих мест.

Фото: архив

По оперативным данным на 30 мая, на учете в службе занятости населения Орловской области состоят 1182 безработных жителя. При этом заявлено более 13,7 тысяч свободных рабочих вакансий. Об этом сообщает региональный инфопортал

Особенно востребованы рабочие специальности. На производстве требуются швеи, операторы станков с программным управлением, инженеры-технологи, слесари-ремонтники, укладчики-упаковщики, токари, грузчики, слесари, операторы автоматических и полуавтоматических линий, электромонтеры, инженеры-конструкторы, водители, наладчики, слесари-сборщики и многие другие. Также не хватает специалистов в сфере здравоохранения и торговли. 








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