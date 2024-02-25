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13:00, 25 февраля 2024 года

Орловские работодатели стали предоставлять больше вакансий

В региональной службе занятости более 11 тысяч свободных рабочих мест.

Фото: архив "Вести-Орел"

За последние годы в Орловской области выросло число заявленных работодателями вакансий. Огромным спросом пользуются рабочие профессии - промышленным предприятиям региона не хватает свыше 6,6 тысяч человек.

Как отмечает региональный инфопортал, на производство требуются швеи, операторы станков с программным управлением, инженеры-технологи, слесари-ремонтники, укладчики-упаковщики, токари, грузчики, слесари механосборочных работ, операторы автоматических и полуавтоматических линий станков и установок, операторы конвейерной линии, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, инженеры-конструкторы, водители, наладчики оборудования, слесари-сборщики.

Учреждения здравоохранения испытывают потребность во врачах различных специализаций, медсестрах и фельдшерах. Предприятиям АПК нужны операторы свиноводческих комплексов и механизированных ферм, трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, подсобные рабочие, водители, агрономы, овощеводы, рабочие по уходу за животными и контролеры.

В сфере торговли не хватает продавцов продовольственных товаров, продавцов-кассиров, грузчиков, кассиров торгового зала, операторов заправочных станций, водителей, уборщиков производственных и служебных помещений, администраторов, поваров, кладовщиков, продавцов-консультантов и пекарей.

Уровень заработной платы варьируется от минимальной до 150 тысяч рублей.




Сергей Мерцалов
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