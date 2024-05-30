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12:29, 30 мая 2024 года

Геннадию Зюганову присвоят звание "Почетный гражданин Орловской области"

Такое решение приняли депутаты на заседании Орловского облсовета.

Фото: архив

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов станет "Почетным гражданином Орловской области". Такое решение приняли депутаты на заседании Орловского областного Совета народных депутатов 30 мая.

С ходатайством о присвоении почетного звания Зюганову выступили представители областного отделения КПРФ, администраций муниципалитетов и ряда общественных организаций. Инициативу также поддержали семь комитетов Орловского облсовета.

Геннадий Зюганов родился и получил образование в Орловской области. Позже он работал в органах ВЛКСМ, был депутатом Орловского городского и Орловского областного Советов. Лидер КПРФ внес значительный вклад в реализацию важных социально-экономических проектов региона. С 1993 года он является депутатом Государственной Думы РФ.

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