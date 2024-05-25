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15:46, 25 мая 2024 года Геннадия Зюганова представили к званию "Почетный гражданин Орловской области" С такой инициативой выступило региональное отделение КПРФ.



Фото: архив

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов представлен к званию "Почетный гражданин Орловской области". С ходатайством выступили представители областного отделения КПРФ, администраций муниципалитетов и ряда общественных организаций.



Как отмечает региональный инфопортал, инициативу о присвоении звания также поддержали семь комитетов Орловского облсовета. Окончательное решение будет принято на заседании регионального парламента 30 мая 2024 года.



Напомним, что Геннадий Зюганов родился и получил образование в Орловской области. Затем он работал в органах ВЛКСМ, был депутатом Орловского городского и Орловского областного Советов. Лидер КПРФ внес значительный вклад в реализацию важных социально-экономических проектов региона. С 1993 года он является депутатом Государственной Думы РФ.









