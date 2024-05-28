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13:30, 28 мая 2024 года В Орловской области продолжаются поиски 30-летней Екатерины Птицыной С 21 мая 2024 года о ее местонахождении ничего не известно.





В Орловской области продолжают искать 30-летнюю Екатерину Птицыну (Шишкину). Женщина ушла из дома в Орле ночью 21 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.



Родственники Екатерины самостоятельно искали ее, а затем обратились за помощью к волонтерам. Однако результатов пока нет. Предположительно, женщина могла уехать автостопом в любой регион страны.



Поисковый отряд "ЛизаАлерт" просит всех, кто ехал 21 мая с 11.00 до 13.00 по трассе Р-120 от Карачевского шоссе и улицы Мостовой до поселка Нарышкино, предоставить видеозаписи с автомобильных регистраторов.



- Водители, пожалуйста, посмотрите свои записи и прикрепленную к посту ориентировку - возможно, на ваши камеры попала пропавшая и именно благодаря вам мы сможем найти Птицыну Екатерину Владимировну! - гласит сообщение отряда "ЛизаАлерт".



Всех, кто готов помочь, просят сообщить на горячую линию отряда: 8 (800) 700-54-52.

Инфорги поиска: Софья (Корона) - 8 (925) 347-34-58, Наталья (Сова) - 8 (920) 285-53-04.



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