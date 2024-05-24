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10:14, 24 мая 2024 года В Орловской области ищут 30-летнюю девушку Орловцев просят предоставить записи с видеорегистраторов.



Фото: архив

В Орловской области ищут 30-летнюю Екатерину Птицыну (Шишкину). Поисковый отряд "ЛизаАлерт" просит всех, кто ехал 21 мая с 11.00 до 13.00 по трассе Р-120 от Карачевского шоссе и улицы Мостовой до пгт. Нарышкино, предоставить видеозаписи с автомобильных регистраторов.



– Водители, пожалуйста, посмотрите свои записи и прикрепленную к посту ориентировку — возможно, на ваши камеры попала пропавшая и именно благодаря вам мы сможем найти Птицыну Екатерину Владимировну! - гласит сообщение.



Фото: "ЛизаАлерт"



Также если вы являетесь владельцем частной камеры, можно предоставить запись. Готовых помочь просят сообщить на горячую линию отряда 8 (800)700-54-52 или инфоргам поиска: Софья (Корона) 8(925) 347-34-58, Наталья (Сова) 8(920) 285-53-04.





Сергей Силаев



