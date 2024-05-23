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17:19, 22 мая 2024 года В Орле избавились от зловонного запаха из подвала жилого дома Речь идет о доме №27 по улице 6-й Орловской дивизии.





В подвале дома №27 по улице 6-й Орловской дивизии избавились от зловонного запаха. В феврале ГТРК "Орел" подготовил материал об этой ситуации.



Как рассказали в мэрии, причиной зловония стал зараженный грунт. Его уже вывезли. Как рассказал советник главы городской администрации Сергей Мерзликин, сейчас обработка подвала приостановлена для того, чтобы управляющая компания отремонтировала и заменила трубы для устранения течей. Затем будет проведено обеззараживание подвала.



Как отметили сами жильцы, неприятного запаха больше нет.



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