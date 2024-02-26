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14:30, 26 февраля 2024 года Жители дома в Орле больше трех лет мучаются от трупного запаха Ситуация на контроле профильных департаментов.







Жители дома №27 по улице 6-й Орловской Дивизии уже более трех лет начинают задыхаться, как только подходят к нему. Виной всему – трупный запах из подвала, проходящий в квартиры.



Есть предположение, что проблема может быть в мясокостном заводе – проходит канализация, которая засорилась. В департаменте надзорной и контрольной деятельности сообщили, что по результатам проверки в адрес управляющей компании выдано предписание с требованием устранить проблему.



Коммунальщиков жители видели. Они заглянули в подвал, обработали его перекисью, но легче не стало.



Сейчас вопрос контролируется на уровне губернатора и профильных департаментов. Как заявил Андрей Клычков, к обследованию трубопровода привлекут робота. Сейчас коммунальщики нацелены на регулярные обработки подвала.





Эльза Ахмедбекова



