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20:25, 17 мая 2024 года

Андрей Клычков объяснил, зачем в регионе ввели режим ЧС из-за заморозков

Непогода погубила небольшое количество урожая.

Фото: "Вести-Орел"

Глава Орловской области Андрей Клычков в рамках прямого эфира 17 мая в соцсетях пояснил, почему 14 мая был введен режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей. 

По словам губернатора, пострадало небольшое количество урожая. Режим ЧС был введен для возмещения компенсации аграриям.

Для того, чтобы можно было возместить финансовые потери наших аграриев мы ввели режим чрезвычайной ситуации, - сказал Клычков.

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Сергей Силаев
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