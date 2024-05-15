В Орловской области ввели режим ЧС из-за заморозков
Постановление подписал губернатор.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков ввел режим чрезвычайной ситуации для сельхозпроизводителей из-за заморозков с 3 по 13 мая. Об этом сообщает "Интерфакс".
Глава департамента сельского хозяйства и главы районов обязаны обеспечить меры по ликвидации и снижению последствий ЧС. Также сообщается, что последствия заморозков еще уточняются.
По словам исполняющей обязанности начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве Ирины Гуринович, гибель посевов, скорее всего, будет небольшой, однако снижение урожайности ожидается значительное.