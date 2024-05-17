В Орловской области приступили к севу сахарной свеклы
Полевые работы стартовали в Хотынецком районе.
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Аграрии Хотынецкого района приступили к севу сахарной свеклы. Как сообщает газета "Трибуна хлебороба", посевная площадь составит 1384 гектара.
Также в районе продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур: яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха и люпина. Кроме того, аграрии приступили к посеву кукурузы на зерно, ярового рапса, сои и картофеля.
Напомним, что в 2023 году сахарные заводы Орловской области заготовили более одного миллиона тонн сахарной свеклы. Ежедневный объем переработки составил более 20 тысяч тонн.