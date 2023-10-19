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20:00, 19 октября 2023 года

Заводы Орловской области заготовили более 1 миллиона тонн сахарной свеклы

Переработку осуществляют четыре завода.

Фото: пресс-служба правительства региона

Сахарные заводы Орловской области заготовили более одного миллиона тонн сахарной свеклы урожая 2023 года. Среднесуточная переработка составляет более 20 тысяч тонн.

По состоянию на 17 октября сахарные заводы переработали 892 тысячи тонн, а также выработали 130 тысяч тонн сахара из свеклы. С начала сезона производство гранулированного жома составило 27,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба областного правительства.


Сергей Силаев
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