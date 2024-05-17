пятница 17.05.2024 10:03:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

8:30, 17 мая 2024 года

В Орловской области нашли останки шести бойцов Красной Армии

Поисковые работы велись в Мценском и Новосильском районах.

Фото: архив

Поисковики УФССП России по Орловской области из отряда "Память" обнаружили и подняли останки шести красноармейцев. Поисковая экспедиция проходила на территории Новосильского и Мценского районов в рамках всероссийской акции "Вахта Памяти-2024". В ней также участвовали отряды "Красноармеец" УФСИН России по Орловской области, "Салют" и "Казачий дозор" поселка Залегощь. Помогали им поисковики из Вологодской и Рязанской областей.
 
- Мы прошли и обследовали десятки гектаров сельскохозяйственных полей, отработали десятки кубометров грунта и удача нам улыбнулась. В преддверии Дня Великой Победы нам удалось вернуть из последнего боя шестерых бойцов РККА, - рассказал руководитель поискового объединения "Отечество" Александр Чепурнов.

Напомним, что ранее в Ливенском районе было обнаружено стихийное захоронение восьми советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас продолжается работа над установлением личностей павших воинов. 
 


Читайте также:Под Ливнами нашли останки восьми красноармейцев
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.