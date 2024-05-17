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8:30, 17 мая 2024 года В Орловской области нашли останки шести бойцов Красной Армии Поисковые работы велись в Мценском и Новосильском районах.



Фото: архив

Поисковики УФССП России по Орловской области из отряда "Память" обнаружили и подняли останки шести красноармейцев. Поисковая экспедиция проходила на территории Новосильского и Мценского районов в рамках всероссийской акции "Вахта Памяти-2024". В ней также участвовали отряды "Красноармеец" УФСИН России по Орловской области, "Салют" и "Казачий дозор" поселка Залегощь. Помогали им поисковики из Вологодской и Рязанской областей. Александр Чепурнов. - Мы прошли и обследовали десятки гектаров сельскохозяйственных полей, отработали десятки кубометров грунта и удача нам улыбнулась. В преддверии Дня Великой Победы нам удалось вернуть из последнего боя шестерых бойцов РККА, - рассказал руководитель поискового объединения "Отечество"

Напомним, что ранее в Ливенском районе было обнаружено стихийное захоронение восьми советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Сейчас продолжается работа над установлением личностей павших воинов.





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