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17:00, 15 мая 2024 года Под Ливнами нашли останки восьми красноармейцев Поисковики работают над установлением имен.





Члены поискового отряда "Подвиг" обнаружили стихийное захоронение в Ливенском районе. Удалось поднять останки восьми солдат, павших во времена Великой Отечественной войны.



Сейчас поисковики работают над установлением личностей павших, пока что это сделать не удалось.



В 1942 году в селе Сосновка шли ожесточенные бои, там находился так называемый "Ливенский щит". В течение 12 дней фашистам так и не удалось полностью прорвать оборону 13-й армии. Благодаря мужеству и стойкости советских воинов был сорван замысел немцев захватить Ливны и развить наступление в обход Москвы.





