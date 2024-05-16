В Болхове воспитанники "Острова детства" нырнули с аквалангом
В Орловской области продолжается реализация проекта "Дайвинг детям".
15 воспитанников Болховского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства", нырнули с аквалангом в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям".
Перед погружением ребята познакомились со спецоборудованием, прошли инструктаж, узнали о языке жестов дайверов. Нырнули дети на двухметровую глубину под присмотром профессионалов.
Всего в 2024-м дайвинг для себя откроют сто ребят из самых разных уголков Орловщины. Те, кто лучше всех передаст свои эмоции в эссе, отправятся в путешествие в Звездный городок, где встретятся с космонавтом Александром Мисуркиным. Оно намечено на июль.
Ранее аналогичное погружение организовали для воспитанников Мценского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".