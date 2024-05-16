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13:00, 16 мая 2024 года В Болхове воспитанники "Острова детства" нырнули с аквалангом В Орловской области продолжается реализация проекта "Дайвинг детям".







15 воспитанников Болховского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Остров детства", нырнули с аквалангом в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям".



Перед погружением ребята познакомились со спецоборудованием, прошли инструктаж, узнали о языке жестов дайверов. Нырнули дети на двухметровую глубину под присмотром профессионалов.



Всего в 2024-м дайвинг для себя откроют сто ребят из самых разных уголков Орловщины. Те, кто лучше всех передаст свои эмоции в эссе, отправятся в путешествие в Звездный городок, где встретятся с космонавтом Александром Мисуркиным. Оно намечено на июль.



Ранее аналогичное погружение организовали для воспитанников Мценского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом".



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Юлия Опанасюк



