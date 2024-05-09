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21:00, 8 мая 2024 года Воспитанники мценского "Теплого дома" нырнули с аквалангом Приключение организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям".







Воспитанники Мценского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей "Теплый дом", впервые погрузились на глубину. Такое приключение организовали в рамках проекта "Подводный космос. Дайвинг детям".



Перед погружением ребята познакомились со спецоборудованием, прошли инструктаж, узнали о языке жестов дайверов.



Всего в 2024-м дайвинг для себя откроют сто ребят из самых разных уголков Орловщины. Те, кто лучше всех передаст свои эмоции в эссе, отправятся в путешествие в Звездный городок, где встретятся с космонавтом Александром Мисуркиным. Оно намечено на июль.





Юлия Опанасюк



