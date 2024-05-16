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12:30, 16 мая 2024 года

Орловская епархия передала "УАЗ" бойцам СВО

В ближайшее время автомобиль доставят на передовую.

Фото: скриншот из видео

Орловская епархия передала фронту автомобиль "УАЗ". Деньги на его покупку собрали прихожане орловских храмов и неравнодушные орловцы. Об этом рассказал протоиерей Василий Иванов.
 
"По благословению владыки Тихона мы приобрели еще один автомобиль для наших солдат, которые сражаются на передовой", - отметил благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии. Он поблагодарил всех, кто помогает собирать гуманитарную помощь для наших бойцов. 

Напомним, что ранее автомобиль "УАЗ" передал бойцам Троицкий храм Орла. Перед отправкой на фронт машину освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.


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