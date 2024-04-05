Бойцы СВО поблагодарили за помощь настоятеля орловского храма
Прихожане доставили на передовую автомобиль УАЗ, планшеты, тепловизоры и глушители.
Фото: Орловская митрополия
Свято-Троицкий храм Орла получил видео от десантников, которые находятся в зоне спецоперации. Бойцы поблагодарили настоятеля Троицкого храма протоиерея Андрея Михалева и прихожан за гуманитарную помощь.
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, ранее Троицкий храм передал военнослужащим планшеты, тепловизоры и глушители. Также бойцы получили автомобиль УАЗ, который перед отправкой на фронт освятил митрополит Орловский и Болховский Тихон.