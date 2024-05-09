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14:44, 9 мая 2024 года В Орле продолжают отмечать 79-ю годовщину Великой Победы Праздничные мероприятия продлятся до позднего вечера.



Фото: Антон Сорокин

9 мая в Орле отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всему города проходят праздничные мероприятия.



Центром притяжения стала площадь Ленина, где концертная программа "Страницы Победы" продлится до 23.00. Отлично провести время орловцы могут в городском и детском парках Орла, а также на площадках у памятника писателю Тургеневу.



В 17.00 жителей приглашают на площадь генерала Попова, где состоится концерт "И играла гармонь в День Победы". А в парке Победы сейчас проходит фестиваль солдатской кухни. С 14:00 до 21:00 здесь можно посетить выставки, мастер-классы, лазертаг, фотозоны и покататься на лошадях.



Напомним, что в этом году в Орле не будет праздничного салюта. Такое решение было принято региональным оперативным штабом в целях обеспечения безопасности.



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