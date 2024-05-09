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20:00, 8 мая 2024 года

Афиша праздничных мероприятий ко Дню Победы в Орле 2024

Орловцев ждут парад, обширные концертные программы, выставки.


9 мая Орел отметит 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Мэрия Орла публикует афишу праздничных мероприятий.

В 9:00 к стеле "Город воинской славы" на бульваре Победы возложат гирлянду Славы. Также в 9:00 на площади Жукова откроется выставка спортивных автомобилей.

В 10:00 на площади Ленина пройдет парад. В это же время начнется автопробег по маршруту: площадь Жукова — улица Лескова — улица Приборостроительная — улица Октябрьская — Болховское шоссе.

С 10:30 до 23:00 на площади Ленина стартует праздничная программа "Страницы Победы". 

В 18:45 Орел присоединится к Всероссийской минуте молчания.

В детском парке праздничная программа стартует с 11:30 — начнется концерт ансамбля "Славица". Также запланированы игры, спортивные и концертные программы. Активность распланирована до вечера. Также вечером будет организована отдельная праздничная программа для нового фонтана на Оке.

В городском парке торжества начнутся в полдень. Здесь пройдут поэтические выступления, выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества, детская игровая программа "Зарница", конкурс рисунков на асфальте.

В парке Победы с полудня до 18:00 пройдет фестиваль солдатской кухни. С 14:00 до 21:00 здесь запланированы выставки, мастер-классы, лазертаг, катание на лошадях, фотозоны и многое другое.

Салюта не будет из соображений безопасности.

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