В Орле появилось граффити, посвященное Дню Победы

Мурал украсил здание на пересечении улиц 1-й Посадской и Карачаевской.
Фото: скриншот из видео администрации города Орла
В Орле на одном из домов появилось патриотическое граффити под названием "Путь Победы". На нем изображены самолет периода Великой Отечественной войны Ла-5, а также современные боевые машины МиГ-29 и Су-57.
Авторами работы стали художник Владимир Кутников и его помощник Никита Ердаков. Как сообщаетпресс-служба мэрии Орла, настенный рисунок они создали при поддержке группы компаний ОДСК.
Напомним, что в 2023 году в честь 9 Мая в Орле была увековечена память знаменитой летчицы Марины Чечневой. В ее честь на фасаде одного из домов по улице 1-й Посадской появилось яркое граффити.