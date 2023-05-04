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15:00, 4 мая 2023 года На 1-й Посадской в Орле увековечили память "ночной ведьмы" Марины Чечневой Орловчанка командовала эскадрильей легендарного 46-го Таманского гвардейского ночного легкобомбардировочного полка.





На фасадах домов в Орле появляются граффити. На улице 1-й Посадкой уже два рисунка. Они посвящены приближающемуся Дню Победы.



На одной стене – легендарный "кукурузник", на которых летали "ночные ведьмы". На другой – портрет одной из них. На фасаде увековечена уроженка Малоархангельского района, Герой Советского Союза Марина Чечнева. Эта стена еще в работе, закончат рисунок к 9 мая.





В годы Великой Отечественной Марина Чечнева совершила 810 боевых вылетов и лично обучила 40 летчиц и штурманов.





Евгения Пьянова



