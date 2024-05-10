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9:00, 10 мая 2024 года Орловские студенты стали донорами крови Акция была организована, чтобы помочь участникам СВО.



Фото: тг-канал "ОГУ имени Тургенева"

Студенты Военного учебного центра при ОГУ имени Тургенева сдали кровь для помощи бойцам СВО. Инициатором мероприятия стал отдел воспитательной работы университета.



- Студенты Военного учебного центра при ОГУ имени Тургенева проявили свою готовность помогать и поддерживать в трудные моменты, - сообщил официальный телеграм-канал университета.



Напомним, что в мае в Орле наблюдался острый дефицит донорской крови. В настоящий момент требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов. Помочь пополнить ее запасы может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться на станцию переливания крови.



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