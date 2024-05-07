В Орле возник дефицит донорской крови

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19:30, 7 мая 2024 года
В Орле возник дефицит донорской кровиТребуется кровь всех групп и резус-факторов.
Фото: архив
В преддверии праздников в Орле возник острый дефицит донорской крови. Помочь пополнить ее запасы может каждый желающий. Для этого необходимо прийти на станцию переливания крови.
Как сообщили
в Службе крови Орловской области
, сейчас требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов. Особенно не хватает доноров с первой и третьей группами крови.
Напомним, что перед сдачей крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Сдавать кровь натощак тоже не нужно. Утром перед процедурой донации лучше всего легко позавтракать, выпить сладкий чай, сок, морс или компот.
Вести-Орёл