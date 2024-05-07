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19:30, 7 мая 2024 года В Орле возник дефицит донорской крови Требуется кровь всех групп и резус-факторов.



Фото: архив

В преддверии праздников в Орле возник острый дефицит донорской крови. Помочь пополнить ее запасы может каждый желающий. Для этого необходимо прийти на станцию переливания крови. Службе крови Орловской области, сейчас требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов. Особенно не хватает доноров с первой и третьей группами крови. Как сообщили , сейчас требуется донорская кровь всех групп и резус-факторов. Особенно не хватает доноров с первой и третьей группами крови. Напомним, что перед сдачей крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло (в том числе растительное), шоколад, орехи, финики, авокадо, свеклу и бананы. Сдавать кровь натощак тоже не нужно. Утром перед процедурой донации лучше всего легко позавтракать, выпить сладкий чай, сок, морс или компот.





Вести-Орёл



