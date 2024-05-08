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12:59, 8 мая 2024 года

Андрей Клычков поздравил жителей Орловщины с Днем Победы

Он отметил, что это святой день в истории нашей страны.

Фото: тг-канал "Телеграммы из Орла"

Губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил жителей региона с предстоящим Днем Победы. По его словам, это святой день для истории всей нашей страны и для истории Орловщины.

Глава региона отметил, что морально-нравственные ценности, которые были значимы в годы Великой Отечественной войны, остаются актуальными и для современной молодежи. Он подчеркнул важность поддержки бойцов, находящихся в зоне СВО. Эта работа активно ведется на Орловщине, показывает единство фронта и тыла. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла"

8 мая Андрей Клычков принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню в сквере Танкистов. Вместе с ним цветы к памятнику героям-танкистам возложили председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Орловский и Болховский Тихон, сенаторы Василий Иконников и Вадим Соколов, мэр Орла Юрий Парахин.

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