Главная » Новости



11:50, 8 мая 2024 года Андрей Клычков возложил цветы в сквере Танкистов В областном центре состоялся митинг, посвященный 79-й годовщине Победы.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В сквере Танкистов 8 мая состоялся митинг в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона Андрей Клычков возложил цветы у памятнику героям-танкистам, братской могиле и памятнику маршалу Советского Союза Ивану Баграмяну.



– Свет Вечного огня напоминает потомкам о тех, кто шагнул в бессмертие, отдал свою жизнь за мирное и счастливое будущее своей Отчизны. В такие дни эта память еще крепче объединяет нас. На Орловской-Курской дуге был сломан хребет фашистскому времени. Мы помним и гордимся, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.



Цветы также возложили председатель облсовета Леонид Музалевский, митрополит Тихон, сенаторы Василий Иконников и Вадим Соколов, мэр Орла Юрий Парахин.









Сергей Силаев



