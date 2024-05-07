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21:00, 7 мая 2024 года

В 2023-м году на Орловщине зарегистрировали 490 преступлений в сфере оборота наркотиков

Наряду с поимкой сбытчиков, орловские полицейские ликвидируют лаборатории по производству запрещенных веществ.



490 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков зарегистрировали на Орловщине в 2023 году. За три месяца 2024-го зафиксировали уже 116.

В прошлом году орловские полицейские выявили и ликвидировали лаборатории по производству наркотиков. Из незаконного оборота изъято 80 килограммов наркотических и психотропных веществ. 86 человек привлечены к уголовной ответственности. Схемы сбыта строятся на "бесконтактном" взаимодействии: оплата, а также указания, где спрятать и забрать закладки, поступают через интернет.
 
У правоохранителей есть инструменты борьбы с наркоторговцами, но помощь обычных жителей им не помешает. Если вы увидели граффити с рекламой запрещенных веществ – сфотографируйте и отправьте в МВД или же позвоните туда.
 
Распространение наркотиков – особо тяжкая статья. Нередко сбытчики и сами употребляют запрещенные вещества, так что наряду с наказанием мучаются от зависимости. В колониях от нее помогают избавиться.


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Мария Семак
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