В 2023-м году на Орловщине зарегистрировали 490 преступлений в сфере оборота наркотиков

Наряду с поимкой сбытчиков, орловские полицейские ликвидируют лаборатории по производству запрещенных веществ.

В прошлом году орловские полицейские выявили и ликвидировали лаборатории по производству наркотиков. Из незаконного оборота изъято 80 килограммов наркотических и психотропных веществ. 86 человек привлечены к уголовной ответственности. Схемы сбыта строятся на "бесконтактном" взаимодействии: оплата, а также указания, где спрятать и забрать закладки, поступают через интернет.



У правоохранителей есть инструменты борьбы с наркоторговцами, но помощь обычных жителей им не помешает. Если вы увидели граффити с рекламой запрещенных веществ – сфотографируйте и отправьте в МВД или же позвоните туда.



Распространение наркотиков – особо тяжкая статья. Нередко сбытчики и сами употребляют запрещенные вещества, так что наряду с наказанием мучаются от зависимости. В колониях от нее помогают избавиться.