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17:23, 10 апреля 2024 года

Жителям Орла напомнили алгоритм жалоб на рекламу наркомагазинов

Передать информацию несложно.


Жителям Орла напомнили номера для жалоб на рекламу наркомагазинов, нанесенную на стенах и фасадах.

Как сообщает городская администрация, нужно сфотографировать надпись с рекламой наркотических или психотропных средств и отправить изображение с указанием точного адреса на электронную почту narkostop57@mvd.ru.

Информацию можно продублировать по телефону доверия управления МВД России по региону: 41-38-56. Также можно позвонить в районное отделение полиции.

Данные можно передать и в районную администрацию:

• Заводской район: 25-52-10 (доб. 2214);
• Советский район: 25-52-10 (доб. 2317);
• Северный район: 25-52-10 (доб. 2413);
• Железнодорожный район: 25-52-10 (доб. 2115).

По этим же номерам и по телефону "02" (с мобильного "102") можно сообщить о местах торговли наркотиками.
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