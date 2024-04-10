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17:23, 10 апреля 2024 года Жителям Орла напомнили алгоритм жалоб на рекламу наркомагазинов Передать информацию несложно.





Жителям Орла напомнили номера для жалоб на рекламу наркомагазинов, нанесенную на стенах и фасадах.



Как сообщает городская администрация, нужно сфотографировать надпись с рекламой наркотических или психотропных средств и отправить изображение с указанием точного адреса на электронную почту narkostop57@mvd.ru.



Информацию можно продублировать по телефону доверия управления МВД России по региону: 41-38-56. Также можно позвонить в районное отделение полиции.



Данные можно передать и в районную администрацию:



• Заводской район: 25-52-10 (доб. 2214);

• Советский район: 25-52-10 (доб. 2317);

• Северный район: 25-52-10 (доб. 2413);

• Железнодорожный район: 25-52-10 (доб. 2115).



По этим же номерам и по телефону "02" (с мобильного "102") можно сообщить о местах торговли наркотиками.





