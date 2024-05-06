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10:37, 6 мая 2024 года В Орловской области спасатели обезвредили четыре артснаряда На изъятие боеприпасов саперы выезжали в Новосильский и Троснянский районы.



Фото: архив

За выходные орловские спасатели дважды выезжали в районы на изъятие боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили четыре артиллерийских снаряда, две минометные мины и одну гранату.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, работы проводились в Новосильском и Троснянском районах. Ранее артснаряды были изъяты и уничтожены в Дмитровском, Кромском, Глазуновском, Малоархангельском и Мценском районах.



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