В Орловской области спасатели обезвредили четыре артснаряда
На изъятие боеприпасов саперы выезжали в Новосильский и Троснянский районы.
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За выходные орловские спасатели дважды выезжали в районы на изъятие боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы обезвредили четыре артиллерийских снаряда, две минометные мины и одну гранату.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, работы проводились в Новосильском и Троснянском районах. Ранее артснаряды были изъяты и уничтожены в Дмитровском, Кромском, Глазуновском, Малоархангельском и Мценском районах.