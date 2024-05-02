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14:30, 2 мая 2024 года

За выходные в Орловской области обнаружили 24 снаряда

На ликвидацию боеприпасов выезжали специалисты группы спецработ.

Фото: архив

За праздничные выходные сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы 24 раза выезжали на изъятие взрывоопасных предметов. Всего им удалось обезвредить два десятка боевых снарядов времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, 28 апреля в Малоархангельском и Глазуновском районе специалисты изъяли и уничтожили пять снарядов. На следующий день, 29 апреля, состоялся выезд в Малоархангелький район и Орловский округ: там было изъято и уничтожено 16 взрывоопасных предметов.

30 апреля спасатели отправились в Дмитровский район, где изъяли минометную мину времен Великой Отечественной войны. 1 мая два снаряда обезврежены в Кромском и Мценском районах.


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