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12:24, 5 мая 2024 года

Гендиректора подрядной фирмы оштрафовали за медленное возведение дороги по улице Орловских партизан

Сумма взыскания составляет два миллиона рублей.


Гендиректора подрядной фирмы "Монолит Строй" оштрафовали за медленное возведение дороги по улице Орловских партизан на участке от Московского шоссе до улицы Космонавтов. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как рассказали в надзорном ведомстве, работы в установленный муниципальным контрактом срок подрядчиком не завершены. Ранее по фактам нарушений при строительстве возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество.

Возвести новую дорогу планировали в декабре 2023 года. В середине апреля 2024 года стало известно, что работы на объекте возобновились.

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