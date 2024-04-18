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9:50, 18 апреля 2024 года На улице Орловских партизан возобновили ремонт Объект находится на контроле прокуратуры.







Ремонт дороги на улице Орловских партизан возобновлен. Ранее в социальных сетях жители писали, что стройка заброшена. Сейчас обустраивают тротуары, вывозят строительный мусор. Новая дорога должна была быть готова еще в декабре 2023-го года, однако рабочие не успели. Сам объект на контроле у прокуратуры области.





Всеволод Трифонов



