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11:30, 5 мая 2024 года Орловец попался на краже клапанов мусоропровода Возбуждено уголовное дело.





63-летнего ранее судимого орловца подозревают в краже четырех загрузочных клапанов мусоропровода из многоэтажки по улице Бурова. Об этом сообщили в управлении МВД России по региону. Ущерб составил порядка 10 тысяч рублей.



Как выяснилось, что клапаны мужчина сдал в пункт приема металлолома. Одну из деталей удалось вернуть, полицейские ищут остальные.



Орловец признал причастность к преступлению. Окончания расследования и суда он будет ждать под подпиской о невыезде.



Напомним, что ранее полицейские поймали подозреваемого практически в аналогичном преступлении. 28-летний мужчина похитил из домов в Зареченском микрорайоне минимум восемь пожарных кранов.



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