Жителя Орла поймали на краже пожарных кранов из многоэтажек
Он промышлял в Зареченском микрорайоне.
Фото из архива
Жителя Орла уличили в краже пожарных кранов. 28-летний мужчина похищал их из многоэтажных домов.
Подозрительного молодого человека заметили жители одной из многоэтажек Зареченского микрорайона, они и сообщили в полицию. Сотрудникам ППС через некоторое время удалось задержать похитителя. Как оказалось, он успел отвинтить из подъездов, как минимум, 8 алюминиевых кранов: их полицейские обнаружили в рюкзаке при досмотре. Ущерб управляющей компании составил около 18 тысяч рублей.
В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас идет предварительное расследование.