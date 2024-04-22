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10:34, 22 апреля 2024 года Жителя Орла поймали на краже пожарных кранов из многоэтажек Он промышлял в Зареченском микрорайоне.



Фото из архива

Жителя Орла уличили в краже пожарных кранов. 28-летний мужчина похищал их из многоэтажных домов.



Подозрительного молодого человека заметили жители одной из многоэтажек Зареченского микрорайона, они и сообщили в полицию. Сотрудникам ППС через некоторое время удалось задержать похитителя. Как оказалось, он успел отвинтить из подъездов, как минимум, 8 алюминиевых кранов: их полицейские обнаружили в рюкзаке при досмотре. Ущерб управляющей компании составил около 18 тысяч рублей.



В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас идет предварительное расследование.





Ольга СУПОНЕВА



