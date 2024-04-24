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11:18, 24 апреля 2024 года Документацию на западный обход Орла разработает воронежская компания Работы необходимо выполнить с 1 января по 31 марта 2025 года.



Фото: ФКУ Упрдор Москва-Харьков.

Подряд на разработку рабочей документации для строительства западного обхода Орла получила воронежская компания ООО "Центр-дорсервис". Как сообщает "Коммерсант", она была единственным участником конкурса и не стала снижать начальную цену контракта, которая составляет 121,3 миллиона рублей.



В рабочей документации необходимо выполнить архитектурные, конструктивные и технологические решения, составить исчерпывающий перечень работ, разработать 3D-модель объекта, рассчитать стоимость видов или этапов работ и так далее. Документация должна соответствовать проектной по этапам и разделам.



Контракт находится на стадии подписания поставщиком. Источник финансирования - федеральный бюджет.



Напомним, что длина транспортного обхода составит 16 километров. Он пройдет по территории Орловского округа и Урицкого района, соединив две федеральные трассы и разгрузив тем самым транзитный поток.



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