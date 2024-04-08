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14:30, 8 апреля 2024 года

В Орле выберут подрядчика по составлению ПСД на Западный обход города

Торги запланированы на этой неделе.


Документация по Западному обходу Орла будет готова ко второму кварталу 2025 года. Сейчас для этого ищут подрядчика. Цена контракта — чуть более 120 миллионов рублей.
 
Торги запланированы на этой неделе. Размер аванса составит 30%, или 40 миллионов рублей, с учетом, если цена контракта не изменится.
 
Транспортный обход будет 16 километров, он пройдет по территории Орловского округа и Урицкого района, соединив две федеральные трассы, разгружая этим транзитный поток.



Анна Вайсергисер
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