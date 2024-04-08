В Орле выберут подрядчика по составлению ПСД на Западный обход города

Торги запланированы на этой неделе.

Торги запланированы на этой неделе. Размер аванса составит 30%, или 40 миллионов рублей, с учетом, если цена контракта не изменится.



Транспортный обход будет 16 километров, он пройдет по территории Орловского округа и Урицкого района, соединив две федеральные трассы, разгружая этим транзитный поток.