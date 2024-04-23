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15:15, 23 апреля 2024 года Петр Дранга и Мария Зайцева споют в Орле Артисты выступят на открытии фонтана.
Фото: пользователь "ВКонтакте" Орловский обыватель
В Орле 25 апреля откроется светомузыкальный фонтан. В 21.00 жителей и гостей областного центра ждет большой праздник.
Глава региона Андрей Клычков во время прямого эфира 22 апреля рассказал, что помимо солистки группы "2Маши" Марии Зайцевой, выступит Петр Дранга. Также композиции исполнят Анастасия Белявская и другие артисты.
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Сергей Силаев
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