В Орле с песнями откроют 80-метровый фонтан

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20:50, 17 апреля 2024 года
В Орле с песнями откроют 80-метровый фонтанНа праздничную программу жителей позвал губернатор.
Фото: пользователь "ВКонтакте" Орловский обыватель
Глава Орловской области Андрей Клычков напомнил, что 25 апреля в 21.00 жителей и гостей Орла ждет большой праздник. На слиянии рек Оки и Орлика откроется 80-метровый фонтан.
По словам главы региона, будет большое количество артистов, в том числе вокалистка группы "2Маши". А с 20.00 в Детском парке организуют праздничную программу.
– Ждем всех жителей и гостей города! - сказал глава региона.
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Сергей Силаев
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